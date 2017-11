Tuvo sexo en el avión con un joven 20 años menor

Un caso parecido

En junio de este año se presentó otro escándalo sexual en la aerolínea irlandesa Ryanair. En un video quedó registrado el momento en el que una pareja tenía sexo. Tracey Bolton, la mujer implicada en la escandalosa publicación, rompió el silencio y habló a los medios británicos: “Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy avergonzada”. La mujer británica de 39 años, dueña de una cafetería en Lancaster y madre de tres hijos, protagonizó el escandaloso video viral en el que se le veía intimando con Shaun Edmondson, de 31 años, profesional en gastronomía y habitante del condado de Cumbria en Inglaterra.