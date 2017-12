U2 y Guns N' Roses, los más rentables del rock

En el segundo lugar se ubicaron los Guns N ‘Roses con Not in This Lifetime Tour, gira marcada por el reencuentro del histórico Axl Rose con el bajista Duff McKagan y el guitarrista Slash. Según Pollstar, recibieron 292,5 millones de dólares brutos y llegaron a 2,68 millones de entradas vendidas.

Bruno se anotó

Siguiendo con el ranking, en el tercer lugar se ubicó la banda británica Coldplay, que recaudó 238 millones de dólares brutos con A Head Full of Dreams Tour, que pasó por Argentina y Chile.

El cuarto puesto, en tanto, se lo adjudicó Bruno Mars, primer solista en aparecer en el listado, quien tuvo una recaudación bruta de 200,1 millones de dólares este año con la gira 24K Magic, que llegó al país el 28 de noviembre.

Cerrando los primeros cinco puestos aparece la banda Metallica, que cosechó 152,8 millones de dólares por su gira mundial en 2017.

