Último mensaje

“Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía, y me va a pasar a buscar el abogado y me voy a ir para allá, así que no sé”, le dijo el cantante por Whatsapp a Cristina, su madre, luego de cometer el crimen.

En una parte del audio se puede interpretar que Álvarez no va a poder soportar mucho tiempo encerrado en la cárcel y manifestó claras intenciones de quitarse la vida. “¡Eh, eh!… o sea, me da lástima no poder conocerla a ‘Blondie’ (su hija) nada más; pero bueno, la vida es así. Por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va”, expresa el autor de “Fuego”. En el final el músico se despide: “Así que, bueno, dale, respondeme eso que quiero ver cómo quedó y te digo un par de cosas, así yo me voy y dejo todo arreglado. Chau”.

Avisó: “Por un gil, se va terrible artista, no sé dónde se va, pero se va”, expresó el Pity.

Pabellón psiquiátrico

Álvarez fue procesado con prisión preventiva tras ser considerado autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y fue embargado por un millón de pesos. Además, se le encomendó al pabellón psiquiátrico de Ezeiza que le brinde asistencia por su consumo “problemático de sustancias psicoactivas”.

Varios testigos habían señalado a Pity como autor del crimen y, tras 29 horas de estar prófugo, el músico se entregó y habló ante las cámaras de varios medios de comunicación. “Lo maté porque era él o yo”, afirmó el ex líder de Intoxicados.