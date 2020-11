Un actor de La Casa de Papel se lanza como cantante

El actor de La Casa de Papel sorprendió a sus seguidores de Instagram, donde tiene más de 15 millones de fanáticos, pese a que ya había anunciado que estaba interesado en mostrar otra faceta artística suya.

La estrella de La Casa de Papel habló para la agencia internacional de noticias EFE sobre su nuevo tema: "Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que abrirme de esta manera significa mucho para mí".

La nueva faceta de Jaime Lorente se suma a los éxitos de su vida profesional, en vísperas al estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel, que será la última entrega de la serie de Netflix.

Mientras tanto, su vida personal no puede ir mejor. Mantiene una relación sentimental con María Pedraza, actriz que también participó en La Casa de Papel y en Élite.

Este es el video de "Corazón":

Embed

Se viene un fuerte final en La Casa de Papel

La actriz española, Itziar Ituño, quien interpreta a Lisboa en la serie de Netflix La Casa de Papel, habló recientemente sobre el final de la popular serie de Netflix, y mostró su preocupación por el día después de que acabe la tira. Actualmente se encuentra en filmación la quinta y última parte de la exitosa producción.

Itziar Ituño habló sobre el final de La Casa de Papel: "Creo que es un acierto cerrar la historia de La casa de Papel ahí y quién sabe si en un futuro se vuelve a replantear. Soy de las que piensan que las historias tienen que tener la duración justa para no cansar, que no se conviertan en un chicle que se estira hasta que se rompe. Es mejor dejar a la gente con ganas y no con empacho".