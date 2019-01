Un barco va en llamas, a la deriva y con 3500 autos

“Extendemos nuestras condolencias a las familias y seres queridos de los miembros de la tripulación afectados por esta tragedia inesperada”, expresó el oficial. La compañía desconoce qué ocurre con los automóviles que van a bordo, si es que fueron acanzados por el fuego. “No tenemos información sobre el estado de los vehículos en este momento”, indicó un portavoz de Nissan al medio estadounidense. Y agregó: “Nuestros pensamientos están con los miembros de la tripulación, así como con la seguridad de los equipos de rescate”.

El capitán del barco informó de un incendio en la víspera de Año Nuevo a 1.800 millas náuticas (unos 3.312 kilómetros) al noroeste de Hawai. En esa comunicación, indicó claramente que tenía la intención de abandonar el barco por el siniestro. La situación, evidentemente, se les había ido de las manos. Unos buques mercantes cercanos rescataron a 16 de los 21 miembros de la tripulación que inicialmente intentaron apagar el incendio sin poder lograrlo. Según la Guardia Costera, otros cuatro marineros habían sido ubicados pero permanecieron durante algunas horas en en el agua porque no respondían a los equipos salvavidas. No se sabe aún, o al menos no se informó, qué fue lo que produjo el incendio.

p18-f01b-incendio-barco-autos-nissan.jpg

El barco, de casi 200 metros de eslora, fue construido en 2009 y tiene una capacidad para 5.200 vehículos. Pertenece a la empresa Shoei Kisen Kaisha pero está alquilado a Mistui OSK Lines. El registro de envío de la compañía muestra que el barco partió de Yokohama, Japón, el 26 de diciembre con destino a Honolulu, Hawai, adonde debía llegar al puerto hoy mismo. Desde ahí iba a seguir viaje a Mazatlán, México; San Juan, Puerto Rico; y luego Puerto Cañaveral, Florida, antes de hacer otras paradas en la costa Este de los EE.UU. y luego cruzar el Atlántico por África.

La Guardia Costera dice que la empresa Shoei Kisen Kaisha está coordinando con los buques mercantes para transportar a los tripulantes sobrevivientes rescatados, e intentará recuperar a los cuatro tripulantes que no respondían en el agua cuando otros barcos contratados lleguen al lugar en los próximos días.

El barco permanece sin tripulantes en medio del océano y, según el último informe, todavía estaba en llamas.