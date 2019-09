Los principales síntomas de la gastroenteritis son vómitos y diarrea.

Entre las medidas de prevención se encuentran; reforzar las normas de higiene personal, extremar el lavado de manos con agua y jabón -especialmente después de ir al baño y antes de comer-, no consumir alimentos que no estén bien cocidos, lavar bien las frutas que se consumen crudas, no consumir comidas recalentadas, tomar agua potable, no consumir agua de arroyos, ríos o lagos, ventilar diariamente los ambientes durante tres horas, evitar el contacto con materia fecal , vómitos y saliva de personas afectadas y, por último, ante el agravamiento del cuadro de gastroenteritis consultar al médico.

Ante cualquier consulta se recomienda comunicarse con Salud Ambiental (Tel: 0294-4426118), dirección del Hospital: 4426117/119/100 (Interno 481), o al correo electrónico info@uresaandina.com.ar y a www.uresaandina.com.ar.

