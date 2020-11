Un cirujano dijo que Wanda miente y que está operada

Hace unos días Wanda Nara se convirtió en noticia al señalar que no tiene cirugías estéticas "ni en la cara". "Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión", remarcó la mediática para justificar sus dichos. Sin embargo, este martes el cirujano Cristian Pérez Latorre desmintió a la pareja y representante de Mauro Icardi y aseguró se retocó "la nariz, los labios y pómulos".