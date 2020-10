Un ex Boca destruyó a Gallardo y a River por los "favores"

No se guardaba nada en su época de jugador, metía con todo. Enrique Hrabina ahora también opina con vehemencia, y criticó con dureza a River puesto que considera que lo favorecen los arbitrajes y le pegó duro al Muñeco Gallardo . "Tengo al esperanza de que eso se modifique y no lo sigan ayudando como desde hace mucho tiempo”, afirmó al programa Boca Pasión Total.

El ex futbolista xeneize destacó que “tiene que ser más equilibrado”. Además, agregó: “Ya no sé para qué están los réferis. Es lo mismo que dirija mi hijo de 15 años, si igual desde arriba les dicen lo que tienen que cobrar. Su imagen está muy desdibujada y encima la tecnología esta siendo mal utilizada”.

Con respecto al VAR, que el martes pudo haber sido clave en el partido entre River y Liga de Quito (no fue usado y en el primer gol del Millonario hubo una posición adelantada no cobrada por el juez ni el asistente) fue contundente. “Si me dijeran que tiene un efectividad del 99,99 por ciento sería una cosa, pero la verdad es que se siguen equivocando y a la hora de las excusas siempre favorecen para el mismo lado”, manifestó.

El que también la ligó fue Gallardo, de quien Hrabina opinó que “parece político”. En tanto, sobre las constantes declaraciones del Muñeco, disparó: “Lamentablemente, estamos acostumbrados a los dobles o triple discursos. Cambian a cada rato según la conveniencia. La gente sacará sus propias conclusiones”.

El Quique abrió la Boca. ¿Le contestarán?