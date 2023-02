Un ex DT de River mató al equipo de Martín Demichelis tras 3 partidos: "No lo veo bien"

Martín Demichelis se encuentra mostrando sus primeras armas como técnico en la primera división. El desafío es grande, ya que River exige resultados inmediatos. Tan es así, que pese a llevar sólo 3 partidos oficiales al mando del equipo, comenzaron a lloverle críticas. Esta vez, de parte de un ex DT.

River es así, exige y no da respiro. Aunque algo de eso sabe, ya que jugó en el club, hace años que no merodea el barrio de Nuñez y poco a poco vuelve a sentir el clima y la exigencia constante de los hinchas. Quien también se lo hizo sentir fue Leo Astrada , ídolo de la institución como jugador y como DT campeón del torneo local.

Sebastián Vignolo aprovechó la presencia de Leo Astrada , una eminencia en el mundo River , para consultarle cómo veía estos primeros partidos de Martín Demichelis : “¿Creés que tendría que haber cambios?”. A lo que él respondió con sinceridad: “Yo, a River, todavía no lo termino de ver bien. Lo veo demasiado previsible”.

River-Leo Astrada-Sobre-Martín Demichelis.mp4

“Lo veo largo, no tiene la intensidad a la que estamos acostumbrados. Por ahí, Martín pide otra cosa. Pero no lo veo con esa intensidad de ser un equipo arrollador, que te domine ampliamente el partido”, lanzó el ex entrenador haciendo una comparación con lo que fue el estilo de Marcelo Gallardo.

Siguiendo con su análisis, marcó: “Fijate que no genera demasiadas situaciones tan seguidas como el River de Marcelo. Por ahí es otro formato, pero en cuanto a situaciones. No te genera tantas situaciones claras. Y lo veo muy largo entre jugador y jugador. Antes, tenías muchas más triangulaciones, mejor pasaje por afuera”.

Pese a su crítica, Leo Astrada aseguró que será cuestión de tiempo que el equipo pueda tomar la forma que desea Demichelis. “Martín tiene una forma de pensar que es totalmente diferente a la de Marcelo. Cómo vive el partido, lo vive diferente. Lo que pasa es que con los mismos jugadores, se le veía mucha más ambición al otro”, volvió a marcar como defecto.

Leo-Astrada-sobre-el-River-de-Martín-Demichelis.jpg

“Hay que esperarlo. Lo que sí te digo, en cuanto a intensidad de trabajo, me cuentan que es muy superior a la que Marcelo entrenaba. Tuvieron que bajar porque se corría riesgo de que no llegaran bien a los partidos”, reveló respecto a la información que maneja.

Si bien la crítica del Negro Astrada intentó ser constructiva, no pudo ocultar lo que piensa de estos primeros partidos. Ahora, Martín Demichelis deberá entender las exigencias del mundo River y demostrar que está a la altura de este desafío.