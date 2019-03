Un fallo lleno de polémica

Difícilmente el Naranja lograra torcerles el brazo en los escritorios a las autoridades de esa entidad, si bien el fallo no fue unánime (2-1). Se resolvió darles por perdido el partido a ambos, por considerar que, tal lo denunciado por Independiente en su descargo oficial, el ahora ex entrenador Luis Murúa lo hizo a propósito para favorecer al Depo. El propio Artaza en su visita al diario el lunes admitió haberle advertido de su situación al técnico y a otros integrantes del equipo. Además, el emblema Lalo Porra confesó que el Pity era muy consciente de la irregularidad en la que incurriría. Más allá de ello, una vez más queda la sensación de que la Justicia siempre se inclina para el lado de los poderosos. Era mucho más fácil dejar fuera de juego al humilde Roca que voltear a los colosos de Salta. Lo festejó Cipolletti en redes sociales. Pero acá no ganó nadie en la región. Independiente quedó envuelto en un escándalo que hasta opacó el retiro de su gran ídolo (sin contar otras sanciones) y Roca se fue al Regional Amateur en la cancha pero también en las oficinas porteñas del Consejo. En el caso albinegro, sus jugadores ya no tendrán destinos cercanos como opción para el Federal A. Triste y turbio todo.