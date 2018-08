"Avancen al punto de encuentro los que se filmaron teniendo sexo", dijo el ex CQC a sus invitados y Siciliani , Roly Serrano y Gastón Trezeguet no dudaron en pasar al frente.

"Me he filmado teniendo sexo. Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno", dijo sin tapujos la actriz que además fue blanco de comentarios en las redes por su look.

"Después todo se borra, inmediatamente", aclaró y bromeó: "Creo que con celular no me he grabado… Eran tres cámaras, un drone y una grúa".

Luego, miró con complicidad a la actriz Jorgelina Aruzzi - también invitada al ciclo - y la mandó al frente. "¿Puedo decir algo? No me quiero repetir, pero también está Jorgelina", disparó Griselda. Y la ex compañera de Nini no pudo zafar y al pasar al frente confesó, tapándose la cara con las manos: "Me gusta ver porno, sola. Me gusta ver chicas".

Embed

Luego, en otra pregunta que tiró Andy en la primera parte de su envío, Griselda reconoció que varios futbolistas la encaran vía Whatsapp, al tiempo que contó que le gusta el lenguaje explícito a la hora de tener sexo. "Hay algo de la palabra, relacionada con lo erótico que es muy ganadora. Prefiero que me hablen, si saben hablar. Y el que no sabe, almohada en la cabeza".

Embed

En otro pasaje del programa, tanto Aruzzi como Siciliani manifestaron que le gustaría hacer un trío. La ex pareja de Suar, fue más allá y precisó que le gustaría que sea con dos hombres.

LEÉ MÁS

Sbaraglia dejó a Siciliani por un tema polémico

Selfie hot y papelón