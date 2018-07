Sbaraglia dejó a Siciliani por un tema polémico

“Seguramente hagan algo de excelencia y buenísimo, pero por el tema que se tocaba y cómo se tocaba no me vi capacitado para seguir adelante”, dijo en relación con el thriller que cuenta la historia de un médico viudo, un hombre joven pero herido de amor, que busca sanar su pena enamorando a pacientes terminales para darles una muerte feliz. “Fue duro para mí porque yo estaba emocionado y era mi trabajo de este año, no tenía un plan B”, añadió el actor

Incómodo: “quise escucharme y sentir lo que me estaba pasando”, dijo Sbaraglia sobre su decisión.

Más trabas

Tras la salida de Sbaraglia, transcendió que lo reemplazaría Esteban Bigliardi, un actor del under. También se dijo que el guión iba a sufrir modificaciones. Lo cierto es que la historia escrita por Erika Halvorsen y Gonzalo Demaría siguió teniendo problemas de staff. Quique Estevanez se desmarcó de la producción al afirmar que sólo aportaría los estudios de grabación y la logística. Días atrás trascendió que la directora de la ficción, Anahí Berneri, tendría cortocircuitos con los guionistas.

Pese a todo Siciliani se muestra entusiasmada con el proyecto y publica en las redes el detrás de escena.