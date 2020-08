Un funcionario de 19 años habló de "les pibis" y se hizo viral

Informe Diario Coronavirus 12-08

Durante la conferencia, el joven funcionario también dejó un mensaje a los adolescentes: “Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", dijo en la conferencia de prensa.

https://twitter.com/LukiGrimson/status/1293540359461576704 En el Día Internacional de la Juventud, compartimos algunas reflexiones y líneas de trabajo desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes del @msalnacion. Les pibis participamos en el presente para construir el futuro: somos una juventud activa y hoy nos hacemos escuchar https://t.co/cunvRUfdKN — Luki (@LukiGrimson) August 12, 2020

La presencia del joven funcionario en la conferencia de prensa se volvió viral en las redes sociales por su utilización del lenguaje inclusivo y la referencia al término "les pibis", y el video de la conferencia cosechó decenas de miles de reproducciones en Twitter.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1293622860674670593 "LES PIBIS":

Por las declaraciones de Lucas Grimson pic.twitter.com/jMUZDmxuUA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2020

https://twitter.com/claudiosavoia/status/1293910558219988992 Les pibis

Sin palabras — Claudio Savoia (@claudiosavoia) August 13, 2020

En la red social hubo mensajes apoyando al funcionario, especialmente adolescentes que celebraron su discurso, mientras que otros manifestaron su rechazo y lo criticaron por su joven edad.