Coronavirus: la médica Argentina que se hizo viral por la vacuna de Oxford

La vacuna de Oxford explicada de forma sencilla y didáctica por una médica argentina en Hoy Nos Toca

Mientras Martha leía, su hermana Caly, coach y periodista en Argentina, imaginaba cuál podía ser el aporte y la experiencia de su hermana en esta pandemia. Ante cada incertidumbre o nueva noticia, ella proponía: “Hacé un videíto”. Y así fue naciendo este fenómeno de “Soy la doctora Martha Cohen” en las redes y, especialmente, sus detalles de las informaciones de los progresos de las vacunas contra el coronavirus. “Yo no tengo nada que ver con la vacuna. Simplemente es mi mirada científica de ser capaz de identificar lo que tiene valor. Es hacer la digestión de mi mirada científica y ponerlo para que la gente lo entienda. Creo que eso fue todo”, cuenta desde Londres en medio del entusiasmo por la fabricación de la vacuna de Oxford en nuestro país.

En cuanto a los proyectos de vacuna en marcha, la médica argentina tiene una amplia visión sobre el momento que atraviesa la pandemia de coronavirus en el mundo. La segunda ola está pronosticada para septiembre, según el paper del 12 de junio del Imperial College. Pero ella considera que “en realidad no hubo una primera y una segunda ola. Los casos nunca dejaron de estar. Hay que seguir manteniendo la supresión con el distanciamiento social para que esos casos sigan siempre bajos”, advierte. “La segunda ola comenzará en el otoño europeo y el pico será cuando llegue el invierno. Porque además de sumarse el coronavirus, estará la gripe. Se van a sumar pacientes que no pudieron asistir a la consulta por miedo, otros que tengan secuelas del virus, ya sean neurológicas, mentales o respiratorias. Entonces la bomba del coronavirus será potencialmente mayor que la primera”, alerta.

Con respecto a la vacuna de Oxford, la médica argentina informa que ya estará en la tercera fase a principios de septiembre. “Replica la segunda pero en vez de ser 1.077 pacientes, son más de 10.000", explica. Pero ella no se sorprendería si hay un alto porcentaje con complicaciones menores, como dolor de cabeza, fatiga muscular o temperatura, que cedan con paracetamol. No son complicaciones serias. Con dos dosis, el 100% de los pacientes pueden desarrollar inmunidad, según su punto de vista.

investigación-coronavirus.jpg

Primero seguramente se vacunarán los británicos: el personal de salud y las personas en riesgo, que son los diabéticos, los asmáticos, los que tienen más de 50 años y los varones de más de 45 años, los hipertensos, los inmunosuprimidos y los cardiovasculares. Hasta diciembre, la vacuna no comenzará a ser distribuida en el exterior, aunque las fábricas en India ya están produciendo a toda marcha.

La doctora Cohen es crítica de la dura cuarentena argentina. La considera “ineficaz”. “Si ves el mapa de Argentina, se mantuvo bajo durante los tres meses que nosotros estábamos en Gran Bretaña con el pico y ahora siguen en cuarentena y aumenta. En este momento, el 45% de las muertes por coronavirus está en América Latina, incluida Argentina. No quiero decir que falló. Yo creo que no ha sido eficaz porque no se planificó durante la cuarentena de los meses más duros qué hacer después. Empezaron temprano y la gente se agotó. Mientras tanto no hay test suficientes, hay sobresaturación de clínicas y todos los problemas intrínsecos de la salud argentina no ayudaron. ¿Cómo puede ser que teniendo la cuarentena más larga del mundo, los casos estén en aumento? No lo entiendo”, cuestionó la médica.

69.jpg

Martha llegó a Gran Bretaña de la mano de otra médica argentina: la patóloga Scheimberg, que trabajaba en el Royal Hospital de Londres. Ella la convenció. Los costos de una gran familia la persuadieron de instalarse en Sheffield, en el norte de Inglaterra, y no en Londres. “Yo estaba desesperada porque no había suficientes patólogos investigadores en Gran Bretaña. Corralito mediante, la convencí para que llegara y comenzó a trabajar en el servicio de Salud Británico (NHS). Martha es una máquina de trabajar, es extremadamente generosa y nada la detiene. No me extraña lo que está haciendo para la divulgación de la vacuna frente al coronavirus. Es una persona excepcional, que ha dado todas las batallas médicas, aún las más difíciles”, reconoce la doctora Scheimberg, su gran amiga, desde Londres.

Las enfermeras en el hospital la han bautizado “Sherlock Holmes”. Es un premio a su obsesión con la investigación, con las enfermedades nuevas porque la patología es el diagnóstico de las enfermedades. Su especialidad es la muerte súbita. “Siempre hay enfermedades nuevas. Porque hay siempre subclasificaciones, tumores que afectan al niño pero no al adulto y cuando se dan en un adulto, son una rareza. Lo que yo más hago es muerte súbita. Y la muerte súbita del lactante es la primera causa de muerte en la infancia y aún no se sabe de qué se muere”, aclara.

maxresdefault.jpg

En cuanto a cómo surgió la idea de grabar videos explicativos de coronavirus, Caly, hermana de la médica argentina, dice que “cuando comenzó el coronavirus hablé con mi hermana, planificamos y a ella le gustó mi idea del video, hicimos un esquema y comenzamos. Nunca nos imaginamos los videos se convertirían en virales. Decilo en 2,42 minutos fue mi instrucción más importante”.

El coronavirus entró en marzo a la casa de la familia. Martha comenzó a estudiar apasionadamente, a aprender cada día. “La gente tiene que saber lo que está pasando", repetía. Y así se inició esta aventura. La médica cree que se necesitan “mentores” para alertar sobre los riesgos del covid. Deben surgir de la propia comunidad, de los sectores más vulnerables, obviamente apoyados por los sistemas de salud y los gobiernos. "Ellos podrán salvar muchas vidas porque los jóvenes no escuchan a los padres: escuchan a los pares”, plantea. Y son justamente ellos los que están contagiando y subiendo el riesgo de una segunda ola hasta que esté lista la vacuna.

coronavirus-chile_bp0389a2wcbk1602jozcnf307.jpg

La médica cree que se debe aprender a convivir con el coronavirus hasta que la vacuna surja. “Un país o el mundo no pueden paralizarse y dejar de fabricar, de vender, de comprar, dejar de comer, de producir, porque se genera pobreza, se genera mal nutrición. Se generan muchas más enfermedades mentales, suicidios que ya han aumentado y además, violencia. Porque están los que dicen: 'Bueno, me muero de hambre'. Pero está el que roba o mata para tener lo que no tiene, porque no puede trabajar. Con todo eso, lo más apropiado sería ir extinguiendo los fuegos'", concluyó.