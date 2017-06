Un gitano regateó la pena y podría ir 42 años a la cárcel

Costich no tiene documento y desde hace un año la Justicia le pidió que se registre pero no lo hizo. También se declaró responsable de estafar a siete personas de distintos puntos del país por un monto total de 2.237.000 pesos. Se le dictó una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional, pero como fue un arreglo en el que no estuvieron los querellantes, terminó siendo impugnado.

Ayer se realizó una audiencia a pedido de la defensa de Costich para lograr una suspensión de juicio a prueba en la que, en reparación del daño, primero ofreció pagar 20 mil pesos a cada víctima y cuando la fiscalía dijo que eso era una burla, de inmediato ofreció 50 mil pesos, como si se tratara de un regateo de pena.

El juez Diego Piedrabuena detalló en su resolución que “el ofrecimiento de reparación, dada su insignificancia con respecto al daño causado, se consideró que es ofensivo y está lejos de solucionar el conflicto, demostrando la intención del acusado, más que de reparar, esquivar la punición”.

Por esto, se le rechazó la suspensión de juicio a prueba y ahora deberán ir a un control de acusación para elevar la causa a juicio.

La pena para Costich, en caso de resultar culpable, podría llegar a 42 años de prisión, por lo que se prevé que busque un nuevo arreglo con más billetes sobre la mesa.

2,3 millones de pesos es el monto total de la estafa.

La pena de estafa de acuerdo con el Código Penal va de un mes a 6 años de prisión. Si resulta culpable de los siete casos, se le podría sumar lo máximo, por lo que Costich iría 42 años preso.