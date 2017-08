"Has traído la ilusión a los niños que un día en el colegio nos preguntábamos por qué llevar esta camiseta. Ahora yo soy el padre que ha vivido noches mágicas con mi hijo. Le he explicado que antes de que tú llegaras no llegábamos ni a finales. Nos has contagiado tu ADN ganador", dijo el aficionado del Atleti en un video que subió a las redes sociales.

Después de años, Simeone instaló al club madrileño en lo más alto del fútbol europeo.

"Has grabado esa frase en nuestros corazones: ‘Nunca dejes de creer’”, relató el hincha tras agregar: “Ahora te llevo en mi piel, como el ídolo que eres”.