Inicialmente, el hombre, de quien no trascendió la identidad, se acercó para persuadir a la jubilada de dar marcha atrás y liberar el lugar. La mujer lo ignoró y del auto descendió su hija, Angélica Lozano, quien increpó e intentó golpear al automovilista. La secuencia concluyó con una tremenda e inesperada respuesta.

Lozano publicó en sus redes sociales las secuelas de las piñas recibidas y el público estadounidense se indignópor el hecho. Las autoridades locales informaron que identificaron a un posible agresor, pero aún no se registran detenidos.

"No sabía lo que estaba pasando, estaba en el suelo, me dolía la cabeza, me dolía la espalda. No sabía lo que estaba pasando", sostuvo Lozano a un medio local.

Acá, el indignante video: