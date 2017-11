Violencia: “Llegó a decirme puta por ponerme una pollera. Es un golpeador serial”, reveló la actriz.

Un calvario

La mujer confesó que cuando comenzó la relación “él era divino” a pesar de tener malas referencias del actor.

“El primer mes, divino. Después empezó con el maltrato psicológico. Desde decirme puta por ponerme una pollera a hacerme lío con mis compañeros de seminario, me maltrataba adelante de ellos. Me cambió una obra de teatro para que no interactúe con mis compañeros. Me menospreciaba”, confesó Patricia.

Por otro lado, denunció que el director “es alcohólico y adicto a la cocaína”. “Me exigía que yo tomara alcohol con él. Él toma desde que se levanta hasta que se va a dormir”, contó la mujer.

Según Perrota, todo el ambiente teatral sabe que “es golpeador de mujeres”. “En 2014, tenía que ir a verlo al teatro, donde hacía de borracho, y como no quería volver a verlo se enojó. Me ha dejado encerrada con la llave de gas abierta, me decía que lo engañaba”, contó la ex.

Perrota agregó que en el ambiente también se sabe que el actor “prometía fama a las alumnas para acostarse con ellas”.