Un ícono de la Generación Dorada anunció su retiro

El basquetbolista de 37 años explicó que dejará de jugar de manera profesional cuando termine la presente temporada con el Real Madrid, equipo en el que juega desde 2014 tras nueve temporadas en la NBA.

Embed Hola a todos! He tomado una decisión sobre la temporada que viene, acá está: pic.twitter.com/BeREGequye — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 3 de abril de 2017

Nocioni es uno de los íconos de la Generación Dorada, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de bronce en Pekín 2008. Además, fue subcampeón del mundo en 2002 junto con Manu Ginóbili y Luis Scola.

“He decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateístas de primera fila. De tirar toallas, patear bancos, de discutir con los árbitros por fallos que nunca sabremos si fueron erróneos”, escribió el "Chapu" en un carta que difundió en las redes sociales.

Pretendo mejorar mi conducta, mis hábitos. Y cómo tengo en claro que no podré cambiar mi temperamento jamás, me retiro. Me voy antes de que me echen

El alero debutó como profesional con 15 años en Racing Club y llegó a la Selección Nacional cuatro años después, en 1999. Durante su carrera vistió las camisetas de Olimpia de Venado Tuerto (1996-1997), Independiente de General Pico (1997-1998 y 1998-1999), Tau Cerámica de España (1999 y 2001), Básquet Manresa de España (2000), Chicago Bulls (2004), Sacramento Kings (2009), Philadelphia 76ers (2010), Peñáron de Mar del Plata (2011), Caja Labotal Baskonia (2012) y Real Madrid (2014).