“Durante febrero de este año la fábrica llegó a vender 50 mil litros de cerveza y en marzo bajó estrepitosamente a 200 con todos los bares cerrados y un horizonte complicado. Teníamos cero ingresos y había que pagar la luz, el gas y los sueldos”, explicó a El Comedor.

Un tiempo después, Juan se desvinculó de la cervecería de común acuerdo con sus socios y comenzó a barajar cuál sería su futuro laboral. “En Neuquén tenía planeado armar una especie de consultoría en ingeniería industrial. La idea era desarrollar un software para gestión de documentación, pero viniendo de afuera y conociendo muy poco eso me iba a llevar tiempo. Cuando comenzó la cuarentena quedó todo trunco. Fue el momento en el cual me pregunté qué iba a hacer de mi vida. Me planteé volver a producir cerveza pero no contaba con todo lo que necesitaba. Traté de hablar con amigos cerveceros de acá pero era un proyecto que en el corto plazo no iba a funcionar”, agregó.

Un ingeniero desocupado inventó su delivery de vegetales

Ni bien arrancó la cuarentena Juan estaba desempleado: “Me estaba comiendo los ahorros, y me di cuenta que había como un boom de las compras a domicilio, y de repente todo se saturó. Entre lo mucho que me llegaba por Instagram o mails de Buenos Aires, detecté varias promociones de verduras. Mis hermanas me contaron que estaban comprando verduras online y ahí me empezó a dar vuelta la idea”.

Realizó un estudio de la zona y de las entregas de vegetales que existían. “Descubrí que el Mercado Central estaba cerca de mi casa. Un día me levanté temprano, agarré algo de plata y fui a ver qué podía conseguir. Compré papa, cebolla, zapallo y algunas hojas verdes. Un amigo que vivía acá me metió en un grupo de WhatsApp de su equipo de fútbol con 50 contactos, luego otro grupo de conocidos con 200 contactos y la familia de mi esposa. Cuando comentamos que estábamos con esta movida, comenzamos a publicarlo en las redes. Nos propusimos tener un bolsón con algunos elementos básicos y otros que se van modificando semana a semana. La idea es lograr generar un día fijo de la semana y que la gente espere el bolsón con la verdura”, contó.

La primera semana con ese bolso tan básico en dos días vendió todo lo que había comprado. Tuvo muy buena recepción. Si bien eran todos conocidos, ya empezó a ver que había una posibilidad de armar algo lindo, un negocio.

"Cuando arrancás, todos los conocidos te compran, pero después está romper la barrera y lograr que los desconocidos te compren y vuelvan a hacerlo. Se dio ese quiebre en un momento y las ventas comenzaron a funcionar. Comenzó como algo para bancar la cuarentena y se transformó en algo que me sirvió, que creció y que tiene un futuro muy bueno como sustento de mi familia y de mi vida. La idea es poder generar una especie de empresa a partir de esto", agregó Juan.

-> Un dia de trabajo

Juan arranca temprano visitando productores y proveedores en el corazón del mercado central, y luego a algún productor local y productos mendocinos. "Las manzanas las compro directo de galpón. Además, está el tema de las cajas de cartón que uso para repartir el bolsón. Cuando arrancamos le pusimos el bolsón porque usábamos unas bolsas de plástico, queríamos bolsas de arpillera, pero son muy caras y no se conseguían. Vimos que era mucho plástico metido y elegimos cartón para que sea reciclable. La verdura trato de no meterla embolsada, va suelta, acomodada, para que no se lastime en los repartos. Ahora estamos viendo cómo conseguir algunas bolsas biodegradables. Más allá de la verdura hay otros proveedores. Huevos de Mac Vou (gallinas libres), lechugas hidropónicas, germinados y brotes. Una vez en casa me pongo a armar pedidos en la compu y me ordeno que es lo que tiene cada uno", dijo.

Armar los bolsones le lleva como dos días y luego sale a repartir. "Hay días que empiezo a las 6 de la tarde y regreso de noche a casa. Un poco estoy al límite de mi capacidad. A mediano plazo la idea es conseguir ayuda, alguien que haga reparto de los bolsones, a largo plazo pienso en tener un sitio donde armar los pedidos y stockear las frutas y verduras y tener a alguien para armar los pedidos y yo enfocarme en conseguir mercadería de primera calidad", añadió.

"Algo fundamental es mantener la calidad, lo tuve que aprender, no sabía nada de verduras. En su momento antes de aprenderlo, me costaron clientes. El enfoque tiene que ser el cliente. El servicio que doy tiene tres patas: precio, calidad y logística para que al cliente llegue el pedido lo más rápido posible y a un precio razonable", concluyó Juan.

Instagram: elbolson_fresco_neuquén / P edidos: 299 6568689