Un joven argentino se rompió el cráneo cuando andaba en longboard

Su madre, Alicia Azanza, una reconocida diseñadora rosarina, advirtió que el estado de salud de su hijo “es crítico”. ”Quiero que el mundo rece por él”, escribió la empresaria en su cuenta de Twitter desde Canadá, donde viajó para acompañar a su hijo. El pedido de la madre se viralizó en las redes sociales con el hashtag #FuerzaMateo, acompañados de mensajes de apoyo a Constantini y su familia.

La madre del joven después habló con los medios y explicó: “No he querido saber muchos detalles del accidente porque no me suman. Soy su mamá, soy la que más fuerte tiene que estar junto con su papá y sus hermanos. Él tiene una lesión cerebral que es severa y está pasando una semana que es crítica, según los médicos. Por eso yo pido que si pudiera el mundo entero rezar, de acá al sábado, al domingo, que son las horas más difíciles que él tiene por delante, lo hagan”.

El longboard es una tabla más larga que el skate, que suele utilizarse para trasladarse por la ciudad. Algunos “riders”, como los llaman a quienes lo utilizan, también suelen participar de carreras, generalmente en pendientes pronunciadas y prolongadas para realizar piruetas.