Comedores-animales-junín-de-los-andes.jpg Rodolfo Ramírez

Con caños de PVC y codos se las ingenió para construir estos aparatos que permitirán que a medida que los perros coman vaya descargándose más alimento, y el mismo sistema con el agua.

Además, estos prácticos comederos cuentan con una tapa que permitirá que el alimento no se moje con la lluvia y que ningún roedor ingrese a llevárselo.

Comedores-animales-junín-de-los-andes-3.jpg Rodolfo Ramírez

“La idea la tenia hace mucho, pero no me animaba a realizarla. Hace unos días conocí a una persona que ante una situación triste de mi vida me ayudó a salir adelante y me dio fuerza para concretar este proyecto”, comentó Sánchez a LM Neuquén.

El joven pintó y decoró los bebederos y los dejó preparados para las visitas caninas. “Hoy mismo ya había varios perritos comiendo”, comentó el joven quien además dijo que él repondrá el alimento, aunque cualquier vecino también puede ayudar.

“Son muchos los perros que hay en la calle y pasen hambre y frio. Esto es para ayudarlos un poquito”, comentó.