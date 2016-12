Un escritor salió a cazar pokémons en la zona radioactiva de Chernóbil y aseguró que no quiso ofender a nadie con sus acciones.

Un joven viajó a Chernóbil para jugar al Pokémon Go

Un aficionado al Pokémon Go viajó a cazar ejemplares en Chernóbil a pesar de que la zona fue evacuada hace 30 años por la alta concentración radioactiva.

Luego de que un grupo de jóvenes saliera a cazar pokémons en el museo del Holocausto en julio de este año, Darmon Richter, escritor de blogs, decidió salir a jugar en otra zona controversial: Chernóbil. El lugar debió ser evacuado hace años tras la explosión de un reactor que contaminó a Ucrania, Rusia y Bielorrusia con radioactividad. Un dato mayor que pareció no importarle a Richter.

En su página, “The Bohemian Blog”, relató detalladamente su viaje de cacería y se defendió asegurando que los niveles de radiación no son peligrosos si se recorre la zona en poco tiempo.

Además, contó que hay presencia de pokémons a 30 kilómetros del lugar del accidente pero no dentro de los 10 y que durante su excursión también visitó Bulgaria y Kiev pero que no se sintió cómodo “jugando en lugares como el monumento al Genocidio Ucraniano”. El escritor dijo en todo momento que no quería ofender a nadie con sus acciones.

Para evitar este tipo de casos, se lanzó un proyecto que pretende crear zonas libres de pokémons.