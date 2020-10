Un jubilado fue baleado por dos menores de edad

El hecho ocurrió cerca de las 12:45 del mediodía en la entrada de la vivienda de la víctima, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Eduardo, el dueño de casa, regresaba a su domicilio en su auto Peugeot 208 color marrón justo después de realizar las compras en el supermercado. Al no encontrar las llaves del portón, el hombre se acercó a pedirle ayuda a su esposa para poder entrar el vehículo. "Cuando volvía al jardín, se me aparece un pibito que no tenía ni 15 años, que me apuntaba con una pistolita. Yo me quedé mirándolo porque no sabía qué quería, ni me apiolé de que me estaban robando", relató el afectado.