Un jubilado fue a la Anses y se suicidó de un balazo

Todo ocurrió ayer, pasadas las 10:30, en la sede de la UDAI. “El hombre tiró el bastón que llevaba, agradeció a sus sobrinas por lo que habían hecho por él y se disparó”, contó una mujer que también esperaba ser atendida.

“Fue un caos. Muchos salieron corriendo pensando que había alguien disparando, y enseguida empezaron a desalojar el lugar”, contó una testigo. Estivill había acudido a la Anses a primera hora de la mañana junto a una sobrina para realizar el trámite por el cambio de domicilio, ya que tenía pensado mudarse a Buenos Aires. En un instante, el hombre le dijo a su sobrina que debía subir al primer piso para hacer un trámite. Al regresar, el abuelo empezó a hablar con un tono muy alto. Lanzó el bastón al suelo y sacó un arma que tenía guardada en un bolsillo. Les agradeció a sus sobrinas, que lo acompañaron en los últimos años, pero afirmó luego que había tomado una decisión. “Ya no aguanto más. Dejame solo. Este es mi destino. No puedo seguir viviendo en esta situación”, le expresó Estivill a su sobrina. Instantes después, todos los presentes le gritaron que no hiciera nada, pero fue en vano: el hombre apretó el gatillo con el arma sobre su cabeza.

Después de varias horas en las que muchos políticos culparon al Gobierno por la terrible noticia, las sobrinas de Estivill señalaron que desde hace tiempo el hombre se sentía solo y en los últimos tiempos había comenzado a tener problemas para movilizarse.

Nora y Valeria dieron una conferencia de prensa y remarcaron que se trató de “una decisión personal”. “Hace mucho tiempo falleció su mujer, siempre estuvo triste por esto. Su último amigo falleció el mes pasado y no tenía a nadie más. Somos las únicas que quedamos de la familia, lo visitamos muy seguido, pero decidió que ya solo no podía seguir”, explicaron.

El titular de Anses le dio el pésame a la familia del jubilado por Twitter.

Basavilbaso lamentó el uso político del suicidio

Emilio Basavilbaso, titular de Anses, expresó su pésame a la familia del jubilado que se suicidó en Mar del Plata. Además, repudió el uso político de la muerte del hombre de 91 años. “Dolor y consternación por el lamentable episodio de un jubilado en la oficina de Anses en Mar del Plata”, escribió el funcionario de Cambiemos en Twitter. “Acompaño a la familia en este doloroso momento con profundo respeto y comprensión”, dijo el titular de Anses. Y agregó: “Esta situación nos afecta a todos. Lamentamos el uso político de una situación tan personal y dolorosa”.