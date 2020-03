El demandante consignó que estaba en su casa cuando advirtió la presencia, en las inmediaciones, de un auto Renault Megane. Alertado por otros antecedentes de inseguridad, salió al cruce del vehículo, que se encontraba en una calle rural sin salida.

En tanto, el conductor del Megane dio otra versión sobre los hechos. Aseguró que estaba paseando con su novia por la zona rural cuando notó que había tomado una calle que terminaba en un canal de riego. No tenía espacio para dar la vuelta, entonces encendió la luz alta y circuló unos metros marcha atrás. Después maniobró para retomar el rumbo y fue en ese momento que un hombre se le vino encima del auto, saltó sobre el capot y le pegó una patada al parabrisas. Después corrió sobre el techo del auto.

El chacarero, en la demanda civil, pretendía una indemnización por los daños y perjuicios generados por el incidente. Sostuvo que fue atropellado y que, en consecuencia, sufrió fracturas. En el fuero penal hubo denuncias cruzadas por las lesiones, los daños y amenazas.

El titular del Juzgado Civil 9, Federico Corsiglia, adoptó la tesis que exime de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, en este caso el automotor, por la propia culpa de la víctima, es decir del chacarero. Destacó el magistrado que el automovilista no se encontraba en propiedad privada ni en una zona de restringida circulación al público, pero que, sin embargo, se vio acosado por personas que, de algún modo, lo abordaron interponiéndose en su trayectoria.

Desde el Poder Judicial se aclaró que el fallo firmado por Corsiglia no se encuentra firme y podrá ser apelado tanto por el demandado como por el chacarero.

-> “Vivir en una sociedad civilizada o no”

El juez civil enfatizó que cualquier acción “debe canalizarse a través de los carriles institucionales pertinentes, ello aun cuando su eficacia, en cuanto a la inmediatez, no sea tal vez la misma que a su entender alcanza con la actuación por mano propia. Pero es que justamente es esa la diferencia entre vivir en una sociedad civilizada o no, pues de otro modo, la actuación del modo que se pretende legitimar no es más ni menos que el ejercicio de la justicia por mano propia, cuestión esta que no puede ser tolerada”.

