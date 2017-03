Un ladrón paró la audiencia y pidió un trozo de pan al juez

NEUQUÉN

“Tengo mucha hambre, hace más de 17 horas que estoy en la comisaría y no he comido nada, ¿la defensora me podría comprar algo, un pedazo de pan aunque sea?”. Esas fueron las palabras de Tomás Tolosa, un hombre de 30 años que fue acusado de robo que terminó pidiendo comida en medio de la audiencia. El magistrado actuó de inmediato para que le dieran algo de comer.

Ayer se realizó una audiencia en la que el juez Mauricio Zabala avaló la petición de la fiscalía y acusó a Tolosa por dos tentativas de hurto, una de robo y también por daño.

Por su parte, la defensa no realizó objeciones y la fiscalía requirió que al hombre se le fijen presentaciones semanales ante la Justicia.

17 horas sin comer llevaba el delincuente. La audiencia comenzó y cuando el acusado tomó la palabra le pidió al juez que le compraran aunque sea un pedazo de pan porque no había comido nada.

El primer hecho ocurrió el 14 de junio de 2016, a las 12:30, en una farmacia ubicada en calle La Rioja y diagonal Alvear. Allí, Tolosa intentó robarse tres cremas por un valor de 730 pesos, cuando personal de seguridad advirtió la maniobra e intentó detenerlo. En ese momento, el acusado se puso violento y comenzó a romper todo; los daños fueron valuados en 13 mil pesos. Finalmente el hombre fue detenido por la Policía.

Luego, el 13 de julio del mismo año, alrededor de las 15, Tolosa intentó llevarse nueve bóxers de un comercio de calle Sarmiento al 700, por un total de 540 pesos, que escondió en su campera. En esa ocasión, fue una empleada del lugar quien lo sorprendió in fraganti y recuperó las cosas. Finalmente, el 28 de julio a las 14:30 aproximadamente, el hombre trató de apoderarse de dos camperas de un local de un shopping.

A juicio

Por robar jabón y agredir a un policía

Esteban Salazar irá a juicio acusado por robo simple, atentado contra la autoridad y daño. El hecho sucedió el 25 de septiembre de 2015, en un local de Centenario. El acusado junto con sus cómplices se llevaron 1200 pesos de la caja registradora y un jabón en polvo, para luego darse a la fuga en un taxi. Al bajar, Salazar apedreó a efectivos policiales y le pegó a uno de ellos con una manopla.