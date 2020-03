Los controles tardaron al menos una hora y luego el micro se dirigió a la ETON. La titular en Neuquén de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Veronica Madrazo, explicó a LMN que una vez arribados antes de dejar continuar el viaje se constata que hayan cumplido todos los requerimientos sanitarios previstos para el control del coronavirus.

"Si alguno de los pasajeros hubiera tenido síntomas a la hora de su revisión médica, no hubieran podido continuar el viaje y deberían haberse quedado a cumplir la cuarentena en Neuquén", explicó la funcionaria.

La CNRT cumple los controles en la Terminal junto a efectivos policiales quienes verifican que tanto los choferes como los pasajeros tomen los resguardos requeridos a nivel nacional por las autoridades nacionales y provinciales.

Madrazo aclaró además que todas estas personas que llegan a la provincia desde los países mencionados como propagadores del coronavirus no solo deben hacer la cuarentena obligatoria, sino también un aislamiento social total. "Por ejemplo ellos no pueden ser los que vayan a comprar comida. Deben pedir asistencia de alguna otra persona y no salir de sus casas para nada", explicó.

"Para garantizar este aislamiento social en la Terminal por ejemplo hay vehículos con sus llaves puestas esperando a esta gente que venía en el micro y así pudieron retirarse sin tener contacto con nadie", contó la funcionaria.

