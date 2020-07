Un nene de 12 años presenció el crimen contra un kiosquero

Marcelino Luque, de 57 años, falleció por la gravedad de los tres impactos de proyectiles que recibió en el pecho. Pese a haber sido trasladado por sus propios familiares al Hospital Fleming de San Martín no hubo nada que hacer. Un nene de 12 años fue el testigo del crimen que se encuentra en manos de la justicia para determinar el móvil y el responsable del asesinato.

Crimen en José León Suárez kiosquero 1.jpg

Al momento de ser atacado Marcelino Luque atendía un niño de 12 años que había ido a comprar. Una fuente judicial aclaró que “vino un hombre en bicicleta, se acercó, le dijo ‘hijo de puta’ y le disparó tres tiros. Primero se dijo que fueron en el rostro pero son todos en el pecho”.

Las pesquisas de la investigación las lleva adelante el fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín, así como por efectivos de la comisaría 4ta. de José León Suárez.

Crimen en José León Suárez kiosquero 2.jpg

Un vocero judicial citado por Télam indicó que en el homicidio del kiosquero “todavía no tenemos un panorama claro. Hay un testigo único que es un chico de corta edad. Todavía no sabemos cuál es el móvil”. Por lo que no está descartada ninguna hipótesis, entre las que manejan se encuentra que el crimen podría estar vinculado a la existencia de algún conflicto previo o un ajuste de cuentas pendientes entre el comerciante y el homicida.

“No me va alcanzar la vida, vos eras la mía, la de mis hermanos, la de tus nietos y hasta la de mamá. Te amamos tanto papi que todo esto ya no sirve hacerlo. Solamente pido justicia por mi papá”, escribió en su muro de Facebook, Abigail, una hija de Luque, que era llamado “Chiqui” por su familia.