Un nuevo cruce entre Gutiérrez y Quiroga

“Tiene una obsesión con el MPN. Le voy a llevar la ficha de afiliación al MPN. Se la voy a llevar mañana (por hoy) al acto de jura de la bandera”, bromeó el mandatario, en la entrevista que dio ayer a LU5, cuando le recordaron que Pechi había dicho que Cambiemos destronaría al gobierno provincial.

“No se puede estar cada dos días vetando una ordenanza. Eso es sinónimo de autoritarismo”, criticó por otro lado las decisiones de revertir a través de esa vía ordenanzas votadas en el Concejo Deliberante de la capital.

Luego, a través de su cuenta en la red social Twitter, Pechi redobló la apuesta y le contestó. “Señor gobernador, me siento tan neuquino como usted, a pesar de no ser MPN. Señor gobernador, no son los dueños de la provincia”, escribió Quiroga respondiéndole a Gutiérrez.

El gobernador dijo que el intendente está obsesionado con el MPN, luego de que el intendente va a “reemplazar a los que fundieron Neuquén”.

“La permanencia durante más de cinco décadas en el gobierno de la provincia parece haber llevado a parte de la dirigencia del MPN a perder el sentido de la ubicación. Y hablo de algunos dirigentes y no de la militancia honesta y convencida del partido provincial”, escribió Quiroga en su cuenta de Facebook.

Es un nuevo capítulo en una larga lista de cruces entre ambos. Gutiérrez es uno de los políticos que se perfilan para el 2019. Quiroga desde la oposición pareciera estar forjando una nueva candidatura para ver si esta vez el electorado se inclina por una postulación suya.

Es una de las alternativas que le quedan ante la imposibilidad que tiene de volver a presentarse como candidato a intendente en la capital, luego de dos períodos consecutivos (cuatro en total). Con todo, todavía no definió cuál será su futuro político ni respaldos para la sucesión en la capital.

