Un peligro: derrame de aceite en plena Ruta 7 provocó un caos vehicular y un choque

La zona afectada abarcaba desde el ingreso a la rotonda por la Diagonal 9 de Julio hasta la salida en sentido oeste por Doctor Ramón.

Al lugar asistió una ambulancia privada y otra del SIEN, pero afortunadamente no debieron trasladar a ninguno de los ocupantes ya que no revistieron lesiones, mientras que los vehículos tuvieron daños materiales que no fueron de gravedad.

Sin embargo, el tránsito en esa zona estaba desviado y sólo se podía acceder a la Ruta 7 transitando desde la calle Doctor Ramón desde el Este.

Al lugar también debieron acudir los Bomberos, que se encargaron de tapar con tierra el aceite volcado sobre el asfalto.

