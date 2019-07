“Salí a la calle y vi que el Pitbull de mi vecina lo estaba mordiendo. Intervení para separarlos, y el perro me agarró a mí. Me mordió el brazo y se le trabó la mandíbula. Mi hijita quiso ayudarme, pero le grité para que se aleje para que no la agarre a ella”, expresó Marcela Pérez en diálogo con LM Cipolletti.

Agregó que cuando la mordía, le agarró la cabeza con todas sus fuerzas y por los gritos se acercó la dueña y le puso una cadena. Gracias a eso logró sacárselo de encima.

“Fui al hospital, me hicieron curaciones y me dijeron que me mordió un tendón. Tengo certificado por 48 horas y no puedo ir a trabajar. Hice la denuncia en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu, porque no quiero que pase más esto. Hablé con la dueña de los perros y me ofreció gasas y agua oxigenada, pero quiero que se haga cargo de todos los gastos que yo voy a tener”, exigió la víctima.

Dijo que su vecina tiene tres Pitbull encerrados en el interior de su casa, y que ayer uno se le escapó mientras comían.

“Es un peligro tener esos animales. Si no los puede cuidar, que no los tenga. Hay muchos nenes chicos en el barrio, si agarra a alguno lo mata. Ya mataron varios perros”, denunció la mujer atacada.

