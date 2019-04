Un policía reconoció a sus compañeros en el video de la brutal golpiza a Facundo

Es que Facundo, lejos de poder contar lo que sufrió, permanece hospitalizado desde el día de la agresión con una enfermedad incurable.

Sin embargo, el video de las cámaras de seguridad del edificio de Periodistas Neuquinos 136 que captó parte de la secuencia, y que dio a conocer LMN, es clave en el juicio contra los efectivos.

Es por esto que en el banquillo de los acusados se encuentran Mardones, Medina, Escudero y Rubilar, a quienes se les formuló cargos por los delitos de vejaciones y lesiones leves, lesiones gravísimas y por omisión, respectivamente.

CASO FACUNDO

Será el tribunal integrado por los jueces Diego Piedrabuena, Andrés Repetto y Gustavo Varessio el que deberá determinar su responsabilidad o no en el hecho.

“Estamos aquí porque hace más de un año, producto de la violencia institucional, condenaron a Facundo a una silla de ruedas, a una vida de silencio”, expresó el querellante Emiliano Saavedra, tras precisar que el joven solo mueve los ojos.

La fiscal logró que un experto de la Policía admitiera que la reducción del joven había sido violenta y excesiva, por fuera de los manuales.

En su alegato, la fiscal Valeria Panozzo derribó una a una las versiones que circularon tras conocerse el caso: Facundo nunca cayó de un paredón de cuatro metros, tampoco robó ningún perfume sino que lo compró y que, a pesar del resultado positivo por consumo de cocaína, su estado actual de salud se debe exclusivamente al accionar policial. “La compresión cervical prolongada le causó un cuadro de encefalopatía hipóxico-anóxica, que le produjo una enfermedad mental y corporal incurable”, detalló la fiscal sobre el informe elaborado por una junta médica.

El primer testigo en declarar durante la jornada fue un portero de un edificio de calle Brown, quien alertó a la Policía de que un joven intentaba ingresar al lugar.

Así fue como llegó el personal policial al edificio: “No me peguen, no me maten, quiero vivir”, fueron las expresiones que una vecina del tercer piso aseguró escuchar aquella tarde, al momento de la “detención” de Facundo.

Finalmente, fue un efectivo policial con actitud nerviosa, que también acudió al lugar junto a Rubilar, quien identificó a los acusados y su accionar cuando se reprodujo el video que provocó el llanto desconsolado de los padres de Facundo y su familia.

Además, un experto de la Policía terminó admitiendo que la reducción de Facundo no se realizó de acuerdo a los manuales. A esto se llegó después de que la fiscal debiera realizarle varias preguntas al oficial, que se resistía a contestar con claridad sobre las imágenes que se observaron.

Las estrategias de las defensas de los cuatro acusados

Durante la primera jornada de juicio, los defensores realizaron sus alegatos de apertura, en los que dejaron vislumbrar las posturas que tomarán respecto del hecho y del video, evidencia clave contra los cuatro acusados.

En el caso de la defensa de Rubilar (el oficial de servicio), encabezada por Daniela Ossa y Gustavo Lucero, hicieron hincapié en que el efectivo recién fue acusado por la fiscalía el 26 de septiembre de 2018, a diferencia del resto de los uniformados, a quienes se les formuló cargos el 30 de mayo.

“Fue cuatro días antes del vencimiento del plazo de investigación, tras el plenario policial, y se lo acusó por apremios ilegales y lesiones gravísimas por omisión, calificación que varía en el control de acusación,”, describió Ossa.

“Se lo acusa por estar presente, no debería estar en este juicio”, sentenció, y cuestionó que su presencia en el lugar no significa que haya tenido conocimiento de que se llevaran a cabo acciones ilegales o que pudiera intervenir para prevenirlas.

En cambio, el defensor de Mardones y Escudero, el abogado Marcelo Sterz, se abstuvo de hacer su alegato de apertura.

Finalmente, en representación de Medina, Daniel Vergez señaló: “El Estado será el encargado de demostrar la responsabilidad penal de Medina. La única evidencia es un video donde no se ve explícitamente que lo haya golpeado”.

“Los reglamentos policiales son un copio y pego de los reglamentos militares de la época más nefasta quizás de nuestro país. Hoy el personal policial está supeditado a ese reglamento. Debería cambiar la legislación policial”, concluyó el abogado.

Así fue la golpiza a Facundo Agüero

