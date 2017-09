El agente prestó declaración en el Juzgado Federal de Viedma y denunció que durante el operativo encontró cartuchos de bala FAL y 9 mm, que no fueron utilizados como prueba porque la fiscal a cargo dijo que "no era lo que buscaban".

El agente recorrió la orilla del Río Chubut junto a un perro de las fuerzas de seguridad, quien fue quien encontró los elementos descriptos por el policía. "El perro se encontró con un cable que estaba unido entre dos plantas, donde en uno de sus extremos había un elemento similar a lo que podía ser un gas lacrimógeno, que a su alrededor tenía cartuchos de balas de arma fal y 9 mm".

A pesar de las pruebas encontradas, el policía declaró que le avisó a la fiscal a cargo de la recorrida, quien no tuvo en cuenta lo hallado por el can especializado en búsquedas. "No se tomó en cuenta y no se dejo constancia en el acta de lo encontrado, porque cuando le informo a la fiscal, ella le manifestó que se quedara en el lugar que le iba a manifestar al juez", relató.

"De inmediato se acercó la Fiscal quien dijo que no se iba a levantar porque no se buscaban esos elementos sino que estaban buscando evidencias de la persona de Santiago Maldonado", agregó, y aclaró que por disposición del juez se retiraron del lugar porque la situación estaba complicada por el accionar de los mapuches.

El informe fue presentado por el ministerio de Seguridad de Río Negro ante el Juzgado federal de Viedma, que investiga la declaración del policía.

El 16 de agosto, Personal de la Policía Federal e integrantes del grupo de elite Albatros de la Prefectura Naval realizaron desde primeras horas de la mañana un rastrillaje en el sector de la Estancia Leleque, en el departamento de Cushamen, en Chubut, ocupado la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en busca de pistas sobre Santiago Maldonado, el artesano que está desaparecido desde el 1 de este mes después de un procedimiento hecho por la Gendarmería Nacional.

El personal de la Prefectura Naval y la Policía Federal, contó con la colaboración de la Grupo Especial de Búsqueda y Salvamento con Canes de la Policía de Santiago del Estero, tal como describe el policía en su declaración.

