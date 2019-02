Un policía se encadenó frente al Monumento a San Martín

Fabián Escobar, con 10 años en la fuerza, reclama seguir trabajando en la fuerza que tras el incidente nada volvió a ser como era.

El policía fue absuelto durante un juicio en el mes de agosto de 2017, ya que las pruebas confirmaron que actuó en legítima defensa. El tribunal consideró que su disparo fue para defender a uno de sus compañeros y a una mujer que estaba siendo golpeada.

Pero dos años después, recibió la apertura de tres causas administrativas que hoy hacen peligrar su trabajo.

“Yo lo único que quiero es trabajar, pero no dejan de aparecerme causas. Me llamaron porque dicen que no pedí permiso para viajar a Buenos Aires cuando me llamó la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich cuando la Policía misma me pagó los pasajes”, aseguró Escobar.

El policía se encuentra encadenado en compañía de policías retirados y también varios vecinos frenan a preguntar qué le pasó.

Además, de esa causa a Escobar le recriminan una reunión con el por entonces ministro Jorge Lara y una tercera por haber enviado una carta al gobernador Omar Gutiérrez.

“El tema es que por cada causa me dan 20 días de arresto y en la suma ya me paso de lo permitido. Está en juego mi trabajo y quiero defenderlo”, explicó el policía.

Escobar comentó que luego del incidente estuvo más de un año con ART ya que recibió un golpe muy fuerte en su cabeza y que luego recibió el traslado a Chos Malal donde espera poder seguir trabajando. Allí vive con su mujer e hija.

