Un profesor apareció muerto con el calzoncillo en la boca

El joven fue hallado atado de pies y manos, con una bolsa de nylon en la cabeza y un calzoncillo en la boca. El dueño del departamento dio aviso al 911 al ver por la ventana el cuerpo del hombre. “Gracias a cada uno de ustedes. Amo a mi familia y mis amigos y compañeros”, había escrito Zabala en Facebook. Según los peritos, el cadáver no tenía lesiones visibles y las ataduras que tenía en sus manos no estaban firmes, por lo que no se descarta que se las haya realizado él mismo.

Embed