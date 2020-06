Un taxista cipoleño tardó lo mismo en cruzar el puente que en ir hasta Bariloche

“Si a ese viaje que es de cuatro horas y media le sumamos la hora y media que tardé para volver a Cipolletti, tranquilamente llego a Bariloche. Gastamos el mismo tiempo en recorrer 10 kilómetros que en transitar los 450 kilómetros que nos separan con Bariloche”, explicó en diálogo con LM Cipolletti.

Dijo que es “indignante e increíble” disponer de tantas horas para sólo cruzar un puente, donde te toman la temperatura y controlan la documentación.

“Un viaje que en situación normal no dura más de 45 minutos y cuesta alrededor de los $450, ahora me demoró cuatro horas y media y costó $2688. Claramente no puedo cobrarle eso al pasajero, tengo empatía, y le cobré mucho menos. Pacté que el viaje le costaría mil pesos. La situación era muy particular, de una persona que iba al médico, y no podemos cobrarle lo que marca el reloj”, explicó.

Dijo que la demora normal que se tiene para cruzar el puente desde que implementaron las restricciones es de dos horas y media y el viaje en taxi cuesta alrededor de los $1800, pero esa mañana superó todas las proyecciones. “Es una barbaridad. Ni quiero saber lo que pasa con las ambulancias que no pueden ingresar. No hacen nada para agilizarlo. Tenemos a la gente de Vialidad Nacional en el propio puente y no son capaces de organizar un control rápido de los automovilistas. Es un caos total e innecesario”, cuestionó.

Relató que las personas que suelen tomar un taxi son quienes van al médico o están en tratamiento, y da bronca que tengan que gastar esa cantidad de plata en un viaje.

“En el lado neuquino hay sólo dos policías por cada fila de autos, uno controlando temperatura y otro los papeles. Al menos, deberían poner el doble de personal”, remarcó Bernales Hinrichsen.

