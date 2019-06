La mujer se encuentra muy mal de salud ante la falta de este aparato que le permitía tener una vida normal. Ahora lidia entre su sordera, agravada por zumbidos en sus oídos que además le producen vértigo y tartamudez.

“Cuando me descubrieron la enfermedad mi obra social me envió al Hospital Británico y me dio los audífonos e incluso todos los años me mandaban a calibrarlos. Pero un día el Instituto sacó de sus prestaciones al Hospital Británico y me mandaron a ponerlos a punto a Cipolletti”, relató la mujer.

Según denunció Leiva el “ISSN consideró que no se justificaba el gasto de ir hasta Buenos Aires a calibrarlo”.

Instituto de Seguridad Social del Neuquén Sede central del ISSN, ubicada en calle Buenos Aires 353 de Neuquén. Archivo

“Ellos decidieron ponerme una fonoaudióloga en Cipolletti pero finalmente en vez de calibrar mis audífonos se echaron a perder. No puedo hablar por teléfono, ni escucho la televisión”, contó la mujer muy compungida con su problema.

Leiva reclama al ISSN la habilitación para la compra de un nuevo audífono con encubridor de acufenos ya que asegura que actualmente está “viviendo a medias”. “Muchas consecuencias me trajo este abandono de mi obra social”, aseguró.

La afiliada responsabilizó por esta situación a "Andrea Borzio, responsable de auditoría".

La jubilada manifestó que sale a dar a conocer su situación por ella y también por todos los afiliados que tienen problemas con las coberturas, pero no se animan a denunciar.

Además, contó que pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo y al administrador del ISSN y presentó recursos administrativos pero aún no logró la compra requerida.

“A mi edad no tengo tiempo para seguir esperando la compra del audífono. Ya hace un año que lo pedí y lo único que me responden es con el pedido de más papeles. Tengo el carnet de discapacidad, pero tampoco me sirve para que me den respuestas”, aseveró.

LEÉ MÁS

Un joven instaló comederos para los perros de la calle en Junín de los Andes

¿Quién es la neuquina que grabó un video con Lali y pide ayuda estatal para ir al Mundial de hip hop?