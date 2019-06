¿Quién es la neuquina que grabó un video con Lali y pide ayuda estatal para ir al Mundial de hip hop?

"Ella recibió un montón de premios, el primero fue como revelación en el New Dance de Neuquén en el 2016. Y este año, en mayo, la convocaron para que se sumara el grupo de la academia Attitude de San Martín de los Andes para ir al Mundial en Estados Unidos. Pero como no tenemos recursos, no pudo aceptar la propuesta", contó Claudia Muñoz, la mamá de la bailarina 12 años que actualmente vive en el barrio Valentina Norte.