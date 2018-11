En sintonía, Fernán, el papá de Malena, dijo que llegó al establecimiento alrededor de las 10:30 y que no se le cruzó por la cabeza acercarse antes porque por radio de vivienda tiene el cupo asegurado. "Así que estoy tranquilo", remarcó. En concordancia con un grupo de padres y madres que aguardaban junto a él mientras charlaban en forma distendida, el hombre consideró aceptables los tiempos de espera.

Distinto fue el caso de otra mujer llamada Natalia, quien se mostró un tanto molesta por estar aguardando dos horas para ser atendida.

“Las expectativas y la desesperación de los padres por entrar a la escuela son muy grandes. Ellos se desesperan y acampan, encontramos a algunos desde tempranito. Pusimos un horario accesible para que como muy temprano vengan a las ocho de la mañana, no antes", explicó María Calamandrei directora de la escuela Nº 125.

La encargada del establecimiento precisó que hasta ese momento tenían 18 inscriptos y tres personas rechazadas, además de los hermanos de alumnos que fueron anotados con prioridad en el día de ayer.

"Muchos quieren venir a esta escuela, pero tienen que tener en cuenta el radio escolar y la documentación que tienen que presentar. La recomendación es que se fijen y si su escuela cercana es otra, se inscriban allí. Si después tenemos otras prioridades como radio laboral y hay vacantes se pueden anotar hasta en febrero”, aclaró.

Ayer, ante las colas de padres apostadas desde la noche en las puertas de varias escuelas, la ministra de Educación, Cristina Storioni, salió a calmar las aguas y aseguró que la escuela pública está en condiciones de garantizarles el banco a todos los niños que se anoten.

En tanto, Cristina Garrido, directora de Nivel Primario, remarcó: "No hace falta que los padres vayan a dormir a la puerta de los colegios para obtener una vacante para sus hijos. Todos los niños tienen un banco asegurado”.

Polémica en la fila

Un caso particular generó descontento en una mamá que fue a anotar a sus gemelas a la escuela Nº 125. Es que con la intención de ser atendida antes, Ivana llevó un certificado médico donde especificaba que el lunes había sido operada de una hernia que debía guardar reposo. Sin embargo, aseguró que su pedido no fue tenido en cuenta y tuvo que esperar su turno como el resto de los concurrentes.

Consultada por este caso, la directora del establecimiento explicó que no necesariamente los padres tiene que presentarse para realizar el trámite, sino que pueden enviar a un allegado. Añadió que, en todo caso, el lugar en la fila tiene que ser acordado con los padres.

"Eso tienen que hablarlo con la gente que está afuera, yo no voy a decidir quien pasa primero o no, en esas cuestiones no nos metemos. Con esa problemática podría haber mandado a alguien, un abuelo, un amigo. Nosotros acá no tenemos conocimiento de la certificación médica", sostuvo Calamandrei.

