Una ceremonia extensa, cordial y en clave dialoguista

Una situación similar se produjo al nombrar al vicepresidente segundo, Mariano Mansilla (Unidad Ciudadana-Frente Neuquino), que cosechó 30 votos positivos de la mayoría de los bloques. Solo se opuso el sobischismo y se abstuvo el FIT.

Durante la ceremonia, además, Gutiérrez elogió al ex vicegobernador Rolando Figueroa, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento en la interna del MPN. Le agradeció "porque no nos faltó ni una sola herramienta para gobernar" mientras presidió la Legislatura.

Figueroa, lejos de las críticas de otras épocas, destacó la capacidad de Gutiérrez y de su sucesor, Marcos Koopmann. Aclaró que se dedicará "a recorrer la provincia desde el llano", sin resentimientos, con la idea de volver a disputar un cargo electivo en 2023.

El gobernador se tomó un momento también para recordar al ex intendente capitalino y adversario electoral, Horacio Quiroga, a quien destacó como el mejor mandatario que tuvo la ciudad. "En 52 años, no he visto a nadie con tanto carisma y empatía; se lo extraña", confió Gutiérrez.

