Una escuela sufrió cinco robos en cuarentena

"La vez anterior se llevaron un televisor, micrófonos, microondas, proyector, impresora, monitores, computadora, equipos de música, teléfono inalámbrico, también entraron al depósito del comedor y se llevaron mercadería", contó Mercedes, vicedirectora de la escuela, en comunicación con LMN.

robo-escuela.jpg

Según precisó, aquella vez se encontraron con destrozos adentro del lugar mientras que, tras el robo de este jueves, verificaron que sacaron el vidrio completo y sin romperlo. "Fueron súper prolijos, no tiraron ni un vidrio, sacaron el vidrio íntegro y entraron", contó la docente.

Los cinco robos sufridos durante la cuarentena desde abril ocurrieron a plena luz del día ya que por la noche cuentan con un guardia de seguridad. Según contó Mercedes, desde hace tres años vienen reclamando un guardia que esté presente durante el día. "El Consejo Provincial de Educación (CPE), que es el que tiene que darnos respuesta, no nos da repuesta. Y la respuesta es simple, no es muy complicada: es poner un guardia de día", afirmó, y subrayó: "Hemos hecho todos los reclamos y las denuncias y no hay respuestas".

Mercedes describió la situación como de "mucha impotencia, indignación y amargura" aunque aclaró que "no hay palabras para describir el abandono que hay en la escuela" ya que, sumado a los robos, también aseguró que en la escuela se encontraron con ratas y arañas "y nadie se hace cargo".

"Estamos a media cuadra de la comisaría. Parece un chiste", concluyó.

LEÉ MÁS

Caso Cielo: sin protocolo fijo, ultiman detalles para iniciar el juicio

Lo detuvieron tras intentar robar en una farmacia en el centro