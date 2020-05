Una jauría atacó gravemente a una marinera: "Me querían comer"

A causa de las terribles dentelladas, la mujer que integra la tripulación del barco “Sumatra”, debió ser sometida a una operación en el hospital local en la que le suturaron las heridas, algunas notablemente profundas y extensas. Pese a la severidad de los mordiscos, que dejaron la carne viva en distintos sectores de las extremidades, su vida no corre peligro, aunque admitió que quedó traumada.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del último domingo, contó Toledo, una de las pocas navegantes que se conocen en la región. Recién llegada de pesca, bajó de la embarcación y caminó por la avenida costanera hasta un comercio ubicado a pocas cuadras. En un momento la sorprendió el primer mordisco en una de sus piernas, luego otro, otro y otro.

“Me empezaron a morder las piernas. Quise salir corriendo y me agarraron del brazo. Me tiraron al piso y me sacudían como una muñeca de trapo. Me alcancé a tapar con el brazo y el perro que más me lastimó, me buscaba la cara, la yugular. Es mezcla con pitbull o algo así. Si me hubiera desmayado me comen. Me quisieron asesinar”, recordó entre sollozos.

Desesperada gritó pidiendo auxilio, y afortunadamente la escucharon vecinos que salieron en su ayuda y espantaron a los bravos animales. Llamaron al hospital, desde donde enviaron una ambulancia que la trasladó.

Laura advirtió que “esos perros son asesinos, van a matar a alguien si no los sacan de la calle”. Incluso dijo que un compañero de trabajo le aseguró que esos mismos también lo habían perseguido. “Si agarran a una persona mayor a un chico lo matan”, sostuvo.

Estimó que le darán el alta en las próximas horas, y que permanecerá en una vivienda que le prometió el Sindicato de Marineros, dado que necesita comodidades y alguien que la asista, pues sus movimientos son limitados. Está agradecida por la solidaridad de los vecinos de San Antonio, además de los referentes gremiales.

Tras la entrevista mucha gente se comunicó con la radio para ofrecerle ayuda. En cuanto a los animales, un integrante del área de Zoonosis que la visitó le informó que el Pitbull había sido capturado y alojado en un lugar en Las Grutas.

Los otros integrantes de la jauría tampoco se observaron en la zona del incidente. Supuestamente tienen dueño, y la tarea será comprobarlo. Hay una ordenanza que establece sanciones económicas para estos casos.

Laura navega desde hace 17 años, y lo ha hecho en varios barcos. Por una amiga de Puerto Madryn incursionó en la marinería, y es un trabajo que eligió para toda la vida. Dice que hay pocas mujeres en la actividad porque se les hace difícil conseguir trabajo.

“Hay mucha discriminación en la marina mercante en general”, manifestó. Es un oficio riguroso, pero que las mujeres pueden cumplir, destacó.

Ella cumple distintas funciones en el “Sumatra”. Está encargada de la cocina, pero se suma a sus compañeros cuando la necesitan. “Tiro pescado, como los demás marineros”, dice a la operación que se efectúa cuando la red deja la carga en cubierta y deben bajar las capturas a la bodega.

Lamentó que debía embarcarse nuevamente, pero que por este episodio no sabe cuándo podrá volver al mar. “Vivo sola y nadie me mantiene”, expresó apenada. Con el mismo tono exclamó que las mordeduras de los perros le dejarán cicatrices para toda la vida.

