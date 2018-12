Andrea Perticone está en la ciudad al cuidado de Vicky, la perra que hace 11 años rescataron de la calle. Y el lunes alrededor de las 19.30 la paseaba cuando vio que una mujer estaba con una perra dogo sin cadena.

Si bien intentó irse lo más lejos de este animal, la dogo se acercó a ella. “¿Muerde?”, le preguntó a su dueña que respondió que no y segundos después las atacó.

“La dogo empezó a morder a mi perra, las trato de separar y me muerde a mí. Me mordió el brazo, la pierna, la rodilla y la dueña estaba parada en la costanera y no hacía nada”, describió la mujer aún asustada por la situación.

Los minutos que duró el ataque de este animal fueron una eternidad para esta mujer que no podía creer lo que estaba viviendo. “Me salvó el río”, comentó Andrea, quien contó que en un segundo que la dogo soltó a su mascota la pudo alzar y meterse con ella hacia adentro del Limay. “Con ropa, y celular, así como estaba”, aclaró.

La dueña de la dogo, según contó Andrea, no la ayudó en ningún momento e incluso aprovechó que ella estaba dentro del río para “irse”. Fueron dos chicas que estaban paseando por el lugar las que la socorrieron y ayudaron para que salga del agua y luego le facilitaron papel para contener la sangre que salía de sus manos.

“Estuve a un metro de un pozón que hay en el río. Daba un paso más y me llevaba la corriente con mi perra y todo”, expresó angustiada. Andrea está indignada con la situación ya que aseguró que no puede creer que paseen con un perro de esta raza suelto por un lugar donde está lleno de gente. “Agarra un chico y lo mata”, afirmó.

Luego del ataque la mujer llevó a su perra al veterinario donde le tuvieron que hacer varios puntos en un tajo en su cuello. El animal quedó muy asustado y recién hoy volvió a comer.

Entre los ruidos Andrea escuchó decir a la dueña del dogo que se iba antes de que llegara la policía.

“Las únicas que me ayudaron fueron esas dos chicas. La Policía tampoco hizo nada. Mi perra tiene cuatro puntos en el cuello, tiene dos tajos más. Yo no puedo mover varios dedos y tengo un susto terrible. Tuve que ser atendida en el policlínico”, describió la turista.

El episodio ocurrió el lunes pasado, y según comentó la víctima la Policía y la ambulancia tardaron más de 20 minutos. Andrea hizo al otro día la denuncia en la Comisaría 2 y luego una ampliación para solicitar las cámaras de seguridad.

“Hay que encontrar a esta mujer porque si va con un dogo suelto al río también debe ir al almacén y a todos lados y es un peligro”, concluyó.

