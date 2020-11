Una mujer fue víctima de un robo y golpeó a su atacante

Ante la importancia, la víctima comenzó a advertirle a las demás personas que estaban en la zona que había un ladrón suelto, por lo que rápidamente atraparon al delincuente. Segundos después, se hizo presente la mujer a la que le habían robado, y lejos de llamar a la policía, descargó su furia contra el malviviente.

"Cuando llegué, dejé mis cosas en el auto, me bajé y le di una patada en la cara. Lo re cagué a trompadas. Quedó todo ensangrentado. Le dije que me diera el celular. Mi amiga me decía que nos vayamos pero yo lo seguí recagando a trompadas. Le mordí la oreja también. Ese chabón no roba nunca más", contó la mujer a un medio de esa ciudad, sobre el episodio.

"Uno está todo el día laburando en el local, en pandemia, con el sueldo reducido, y este chabón en tres segundo se hizo la mitad de mi sueldo. Estoy enojada pero contenta porque recupere el celular", relató sobre la impotencia que sintió al concretarse el robo.

En la cinta, que con el correr de las horas de viralizó en las redes, se puede ver a la mujer golpeando al delincuente, quien está completamente ensangrentando.