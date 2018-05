Una mujer mató a sus dos hijos y se quiso suicidar

La tragedia ocurrió en la localidad de San José, en La Cocha, a 135 kilómetros al sur de la capital tucumana, y trastocó la tranquilidad de la zona. Tras asfixiar a sus dos nenes, la joven subió al techo. Policías y bomberos, alertados de la situación, estaban rodeando la casa cuando la muchacha se lanzó al vacío y pudieron amortiguar el golpe. La mujer, que sufrió politraumatismos, fue llevada al hospital de la localidad. La madre fue identificada como María José Álvarez. Según los primeros informes que se conocieron, habría encerrado a los pequeños en un cuarto y luego los habría asfixiado con una almohada. La mayor se llamaba Nicole y el bebé, Máximo.

Algunas informaciones extraoficiales señalan que la mujer tomó la drástica decisión por un problema sentimental con un hombre casado con el que mantenía una relación. Por otro lado, se supo que el padre del menor de sus hijos habría decidido pedir su custodia al llegar a la casa y no encontrar a nadie cuidándolo. “Me había enterado que lo dejaba solo al bebé en la casa. Llegué y efectivamente no lo estaba cuidando nadie. Me lo llevé, pero ella hizo una denuncia y tuve que entregárselo. Estaba esperando que pasen los feriados para reclamar la tenencia”, señaló José Gómez.