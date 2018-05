El cuerpo de la mujer, que podría estar vinculada a la prostitución, no presentaba signos de violencia, según confirmó a LM Neuquén Valeria Cevallos, la asistente letrada de la Fiscalía de Homicidios que interviene en el caso. Esta tarde se realizará la autopsia en Neuquén -prevista para las 17- para determinar la causa de muerte y, al mismo tiempo, el hombre que la acompañaba será indagado, por lo que permanecerá detenido en la Comisaría 14 durante 24 horas.

hotel-mujer.jpg Cutral Co Al Instante

Cevallos, además, indicó que al personal del hotel El Cisne, ubicado en la calle Nolasco al 600, le llamó la atención que la pareja no saliera de la habitación y renovara el tiempo reiteradas veces. Al insistir para que se retiraran del lugar, el hombre intentó escapar del lugar saltando un paredón, pero fue retenido.

El personal del hotel ingresó a la habitación y encontró a la mujer muerta, por lo que de inmediato dio aviso a la policía, alrededor de las 7 de la mañana.

Hasta el momento la fiscalía no confirmó la identidad de la víctima, ya que no llevaba consigo los documentos. En la habitación no se encontraron drogas ni pastillas, por lo que "no hubo secuestro de estupefacientes", según aseguró Cevallos.

LEÉ MÁS

Investigan la muerte de una mujer en su casa de Cutral Co

Allanamientos fallidos: el asesino narco sigue sin aparecer