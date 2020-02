Una salamandra extraña lleva 2570 días sin moverse

Este estudio a las salamandras lo han realizado en la cueva de Vruljack 1, en Bosnia Herzegovina. Esta variedad de anfibios no es de moverse demasiado -suelen recorrer unos cinco metros al año- ya que no tienen depredadores naturales y pueden estar hasta 10 años sin comer. Sin embargo, que uno de los animales seleccionados no se haya movido en 2570 días llama la atención de los biólogos.

Este no fue el único descubrimiento, porque otro de los proteos llegó a moverse 38 metros en 230 días, algo muy inusual en esta especie. De hecho, solo en 10 ocasiones observaron a uno de estas salamandras moverse más de 10 metros en un solo paseo.

Los proteos no suelen medir más de 40 centímetros de largo. Su hábitat es un entorno tranquilo en el que no coexisten con depredadores que mermen su esperanza de vida. Por lo que no necesitan huir para evitar entrar a formar parte de la cadena alimenticia. Lo que suelen hacer es quedarse parados y esperar a que se acerque algún caracol o insecto para alimentarse. Llegado el caso, pueden alimentarse de sus propios tejidos.

