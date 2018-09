Una segunda mujer denunció por acoso sexual a Kavanaugh

Ramírez, de 53 años, contó que una vez Kavanaugh se quitó la ropa, borracho, durante una fiesta en una residencia de estudiantes, empujó su pene contra la cara de ella e hizo que lo tocara sin su consentimiento mientras ella trataba de quitárselo de encima. En una declaración proporcionada por la Casa Blanca, Kavanaugh negó que el evento haya sucedido alguna vez. “Este supuesto evento de hace 35 años (1983) no sucedió. Las personas que me conocían entonces saben que esto no sucedió, y lo han dicho. Esto es una difamación clara y simple”, apuntó el nominado al Tribunal Supremo estadounidense y apoyado por Donald Trump, quien ya se enfrenta a otra acusación de acoso en la década de los 80. “Espero testificar el jueves sobre la verdad, y defendiendo mi buen nombre y la reputación de carácter e integridad que he construido a lo largo de mi vida, contra estas acusaciones de último momento”, agregó. Christine Blasey Ford fue la señora que elevó la primera acusación ante el magistrado.

La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, pidió una demora en la consideración del candidato a la Corte Suprema después de que se revelara el segundo caso de acoso contra él. “Le escribo para solicitar un aplazamiento inmediato de cualquier otro procedimiento relacionado con la nominación de Brett Kavanaugh”, escribió Feinstein en una carta al senador republicano Charles Grassley, presidente del comité.

Una víctima hablará el jueves

La primera mujer que denunció por acoso sexual a Brett Kavanaugh aceptó testificar el próximo jueves ante una comisión del Senado de Estados Unidos. “Llevaremos adelante una audiencia abierta. Pese a las amenazas a su vida, la Dra. Ford cree que es importante que los senadores la escuchen”, señaló su abogado.