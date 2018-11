Una selfie le salvó la vida

“No actúes como si no lo supieras”, fue la respuesta de los fiscales cuando el acusado les preguntó por qué lo arrestaban. La acusación también lo incriminaba del robo de una vivienda, lo que le significaba caer en cadena perpetua. En declaraciones orales y escritas a la policía, la joven detalló cómo Precopia había forzado su entrada a su casa y la había tirado al suelo antes de golpearla en la cara y hacerle unos cortes con el cúter. “No tenía idea de quién me acusaba de esto, no tenía idea de por qué estaba sucediendo. Tenía miedo constantemente de lo que podría suceder al día siguiente iba a dormir con la esperanza de no despertarme, sólo para alejarme de esto”, relató el hombre.